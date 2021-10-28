В Турции оштрафован телеканал за оскорбление Азербайджана

БАКУ / Trend / - Высший совет по радио и телевидению Турции оштрафовал телеканал "Kudüs TV" на основании обращения азербайджанской диаспоры.

Как сообщили Trend в Госкомитете по работе с диаспорой, председатель Федерации обществ Турция-Азербайджан Адалят Туран заявил, что на турецком телеканале "Kudüs TV" ведется агитация против Азербайджана.

Он отметил, что ведущий программы "Üçüncü Göz" Нураддин Ширин оскорбил страну в прямом эфире.

Рассмотрев обращение, Высший совет по радио и телевидению Турции вынес решение о наложении денежного взыскания в отношении телеканала "Kudüs TV".

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)