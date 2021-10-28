В Турции оштрафован телеканал за оскорбление Азербайджана
БАКУ / Trend / - Высший совет по радио и телевидению Турции оштрафовал телеканал "Kudüs TV" на основании обращения азербайджанской диаспоры.
Как сообщили Trend в Госкомитете по работе с диаспорой, председатель Федерации обществ Турция-Азербайджан Адалят Туран заявил, что на турецком телеканале "Kudüs TV" ведется агитация против Азербайджана.
Он отметил, что ведущий программы "Üçüncü Göz" Нураддин Ширин оскорбил страну в прямом эфире.
Рассмотрев обращение, Высший совет по радио и телевидению Турции вынес решение о наложении денежного взыскания в отношении телеканала "Kudüs TV".
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Баку пройдет премьерный показ фильма о турецкой журналистке, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны
Лента новостей
ЧБТР готов поддержать Азербайджан в выполнении обязательств в рамках Парижского соглашения (Эксклюзив)
Pasha Bank готов поддержать новые проекты для развития стартап-экосистемы Азербайджана - член правления
В Баку пройдет премьерный показ фильма о турецкой журналистке, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны
Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны мы чувствовали поддержку народа Кыргызстана
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Турецкая Республика занимает чрезвычайно важное место на международной арене
Азербайджан избран площадкой проведения масштабного международного конкурса красоты International Beauty & Model
Лицам, набравшим ниже 300 баллов, расширят возможности для выбора специальностей по сравнении с прошлыми годами – Малейка Аббасзаде
За год отремонтированы и восстановлены 11 300 домов и объектов: пострадавшие от армянского террора въехали в новые дома - Trend TV (ФОТО)
В селе Джоджуг Марджанлы завершен ремонт домов, поврежденных в результате армянских обстрелов (ФОТО)
На Бакинской фондовой бирже состоялся аукцион по размещению облигаций сети супермаркетов Bravo (ФОТО)
Канадская оборонная компания, применившая эмбарго на Турцию из-за Отечественной войны, обанкротилась