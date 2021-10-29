Приватизируется ряд предприятий ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» и находящихся на его балансе объектов – Распоряжение (версия 2)

(первая версия в 13:25)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 октября подписал распоряжение о приватизации некоторых предприятий ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» и находящихся на балансе корпорации объектов.

В распоряжении говорится, что нижеприведенные предприятия ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» (далее – Общество) и находящиеся на его балансе объекты (далее - предприятия и объекты) объявляются открытыми для приватизации:

- юридические лица, список которых приводится ниже;

- имущественные комплексы и нежилые здания (вместе с земельными участками), нежилые участки, определенные министерством экономики и согласованные с Обществом.

Определено, что решения о методах приватизации предприятий и объектов, объявленных открытыми к приватизации, с учетом их особенностей принимает министерство экономики согласно пункту 4.1 «II Государственной программы приватизации государственного имущества в Азербайджане» (далее - Госпрограмма), утвержденной указом Президента Азербайджана №383 от 10 августа 2020 года; разрешается участие в приватизации как местных, так и иностранных инвесторов.

Министерству экономики поручено осуществить приватизацию предприятий и объектов согласно Госпрограмме; с целью повышения привлекательности предприятий и объектов для инвесторов обеспечить в процессе приватизации их реструктуризацию (объединение, разделение и реорганизацию в другой эффективной форме) с привлечением консалтинговых и оценивающих компаний, а также представить в Кабмин предложения по реструктуризации и ликвидации (замораживанию) задолженностей; решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Обществу поручено до приватизации предприятий и объектов сохранить их управление и имущество; решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Открытыми к приватизации объявлены:

ООО ASK Şüşə;

ООО ASK Ayaqqabı Fabriki;

ООО Azəripək;

ООО ASK Tekstil;

ООО ASK İzolit;

ООО ASK Şəki SES;

ООО ASK Şəki Şərab.