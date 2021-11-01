Эрдоган о роли присоединяющихся к Тюркскому совету стран

БАКУ /Trend/ - Присоединяющиеся к Тюркскому совету страны усилят эту организацию.

Об этом говорится в видеообращении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, направленном участникам проходящего в Баку первого заседания Совета генеральных прокуроров стран - участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), сообщает в понедельник Trend.

В видеообращении подчеркивается, что связи между тюркоязычными государствами будут и далее успешно развиваться.

«Взаимные связи и обмен опытом приблизят нас к поставленным целям. Присоединяющиеся к Тюркскому совету страны усилят организацию и придадут ей международный статус. Развивать связи во всех сферах для нас больше является обязанностью, чем необходимостью», - говорится в видеообращении.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)