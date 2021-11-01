В Баку прошло первое заседание Совета генпрокуроров стран Тюркского совета (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Первого ноября в Баку прошло первое заседание Совета генеральных прокуроров стран - участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), сообщает в понедельник Trend.
Во встрече приняли участие генеральные прокуроры Турции, Узбекистана и Кыргызстана, первый заместитель генпрокурора Казахстана, заместитель генерального секретаря Тюркского совета, президент Международной ассоциации прокуроров и др.
В мероприятии также приняли участие послы стран-участниц Тюркского совета и Венгрии в Азербайджане.
В рамках первого заседания совета состоялись двусторонние и многосторонние встречи.
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