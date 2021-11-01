Джейхун Байрамов встретился с председателем межпарламентской группы Эстония-Азербайджан (ФОТО)

БАКУ / Trend / - 1 ноября 2021 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с председателем межпарламентской группы Эстония-Азербайджан Свеном Сестером.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, на встрече Джейхун Байрамов подчеркнул, что в следующем году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, а также отметил, что в связи с этим будут проведены соответствующие мероприятия.

Глава МИД Азербайджана отметил важность расширения торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал о 44-дневной Отечественной войне, военных преступлениях, совершенных Арменией за этот период, превращении в мишень гражданских лиц, а также о текущей ситуации в регионе. Он выразил благодарность эстонской стороне за поддержку территориальной целостности Азербайджана. Министр также рассказал о минной угрозе, существующей в регионе, и тяжелых последствиях, которые она вызывает.

Председатель межпарламентской группы Эстония-Азербайджан Свен Сестер выразил благодарность министру за подробную информацию. Он заявил о важности развития двусторонних отношений, расширении связей в рамках международных организаций. Свен Сестер подчеркнул необходимость передачи карт минных полей. Он отметил, что посетит освобожденные территории с целью ознакомления с существующей ситуацией.

Во время встречи председателю межпарламентской группы Эстония-Азербайджан Свену Сестеру была представлена информация о работах, проводимых в настоящее время на освобожденных территориях Азербайджана, и инфраструктурных проектах.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)