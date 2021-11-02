В Азербайджане Акт амнистии коснется до 15 тысяч человек

БАКУ / Trend/ - Акт амнистии, который планируется объявить в Азербайджане в связи с 8 Ноября - Днем Победы, коснется до 15 тысяч человек.

Об этом сообщает Trend.

Отметим, что на очередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) будет обсужден законопроект "Об объявлении амнистии в связи с 8 ноября - Днем Победы".

Очередное заседание Милли Меджлиса намечено на пятое ноября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)