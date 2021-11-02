БАКУ / Trend / - 2 ноября 2021 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора главы МИД Азербайджана и России обсудили деятельность рабочей группы по разблокировке коммуникаций на Южном Кавказе.

Обмениваясь мнениями о текущей ситуации в регионе, министры также подчеркнули важность развития платформы сотрудничества в формате 3+3.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)