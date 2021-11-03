Президент Ильхам Алиев принял председателя правления Центра исламских исследований имени Короля Фейсала
БАКУ/Trend/ - 3 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя правления Центра исламских исследований имени Короля Фейсала (Саудовская Аравия) Турки Аль-Фейсала.
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