Глобальный Бакинский форум принесет большую пользу - Бинали Йылдырым (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Считаю, что Глобальный Бакинский форум принесет большую пользу.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам бывший премьер-министр, экс-спикер Великого национального собрания Турции, депутат Бинали Йылдырым в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума под названием «Мир после COVID-19».

По его словам, сегодня на Глобальном Бакинском форуме будут обсуждаться пандемия COVİD-19 и новая ситуация в мире после нее: «Считаю, что этот форум, организованный Международным центром Низами Гянджеви, который собрал политиков высокого уровня, приехавших со всех концов мира, принесет большую пользу. Как вы знаете, через четыре дня отмечается первая годовщина Победы в Карабахе. Азербайджан, продолжая справедливую борьбу, освободил свои земли, которые 30 лет находились под оккупацией. На Южном Кавказе после продолжавшейся 30 лет оккупации возникли новые реалии. Одна из главных наших целей – совместно развивать этот регион».

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум под названием "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости.

К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)