Президент Ильхам Алиев: 44-дневная война показала, что рано или поздно справедливость восторжествует

БАКУ /Trend/ - 44-дневная война показала, что рано или поздно справедливость восторжествует.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на открытии VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".