Президент Ильхам Алиев: Полное разрушение освобожденных территорий – проявление варварства

Политика 4 ноября 2021 11:30 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Полное разрушение освобожденных территорий – проявление варварства

БАКУ /Trend/ - 9 ноября Армения подписала акт о капитуляции и война закончилась. Кроме того, был представлен график ухода с других оккупированных территорий. Азербайджанский народ отметит эту историческую Победу.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на открытии VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".

Подчеркнув, что освобожденные территории разрушены до основания, глава государства констатировал, что Армения разрушила даже все исторические здания, 65 из 67 мечетей, сравняла с землей все общественные здания. Это, по сути, является проявлением варварства и вандализма.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Казахстанское угледобывающее предприятие объявило тендер
Казахстанское угледобывающее предприятие объявило тендер
Туркменский консорциум закупит противопожарное оборудование
Туркменский консорциум закупит противопожарное оборудование
Туркменский госконцерн закупит общезаводское оборудование
Туркменский госконцерн закупит общезаводское оборудование
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
"44 плаката Победы" – выставка Эмина Асланова в Баку (ФОТО) Культура 11:33
Президент Турции направил обращение участникам VIII Глобального Бакинского форума Политика 11:33
Президент Ильхам Алиев: Полное разрушение освобожденных территорий – проявление варварства Политика 11:30
АО провел международные курсы по травматологии (ФОТО) Общество 11:26
Переговоры по Сирии в астанинском формате пройдут в середине декабря в Нур-Султане Арабские страны 11:25
Казахстанское угледобывающее предприятие объявило тендер Тендеры 11:22
Великобритания продолжит оставаться надежным партнером Азербайджана - Борис Джонсон Политика 11:16
В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:09
В Германии за сутки выявили рекордные 33 949 случаев заражения коронавирусом Европа 10:49
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан сам осуществил резолюции ООН, которые 27 лет оставались на бумаге Политика 10:48
В германском ведомстве выступили за рост цен на топливо для достижения климатических целей Европа 10:45
Агентство по развитию МСБ Азербайджана и Торгово-промышленная палата Дубая подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО) Экономика 10:44
Президент Ильхам Алиев: За 10 месяцев с начала года Азербайджан экспортировал по ЮГК более 14 миллиардов кубометров газа Политика 10:39
Президент Ильхам Алиев: Как председатель Движения неприсоединения, мы оказали финансовую и гуманитарную помощь более чем 30 странам Политика 10:38
Президент Ильхам Алиев: 44-дневная война показала, что рано или поздно справедливость восторжествует Политика 10:30
Президент Ильхам Алиев: Глобальный Бакинский форум предоставит возможность обсудить неотложные вопросы Политика 10:23
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время пандемия в Азербайджане находится под контролем Политика 10:21
ЕБРР увеличил прогноз роста ВВП России в 2021 году до 4,3% Европа 10:16
Глобальный Бакинский форум принесет большую пользу - Бинали Йылдырым Политика 10:06
Президент Ильхам Алиев выступил с речью на открытии VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19" (ФОТО) Политика 10:04
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Индонезии Другие страны 10:02
Ситуация на рынке ГСМ стабилизируется - Министр энергетики Казахстана Энергетика 10:00
Азербайджан уделяет большое внимание экономическим, социальным и общественным мероприятиям – Недждет Унувар Политика 09:51
Зангезурский коридор принесет пользу всем странам региона - Бинали Йылдырым Политика 09:43
Британские производители мяса начали вывозить туши на разделку за границу Европа 09:39
Азербайджан увеличил импорт турецкого цемента почти на 20% Турция 09:14
В Азербайджане уделяется большое внимание развитию регионов - Анализ Политика 09:14
Турецкий порт Искендерун перевалил с начала года около 45 млн тонн грузов Турция 09:05
В Казахстане разработан нацпроект развития энергокомплекса до 2025 г. Энергетика 08:52
Туркменистан увеличил импорт кожаных изделий из Турции почти на 40% Турция 08:49
Грузия и Испания рассматривают возможность запуска прямых авиарейсов между столицами Грузия 08:36
ЧБТР может рассмотреть возможность поддержки Азербайджана в деле выпуска "зеленых" облигаций (Эксклюзив) Финансы 08:22
Найден эффективный способ борьбы с раком В мире 08:17
В Иране разработали наносенсор для быстрого выявления COVID-19 Общество 08:11
Грузия сократила импорт кожаных изделий из Турции Грузия 07:57
Почти 1,4 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки Центральная Азия 07:48
Ученые прогнозируют увеличение вредных выбросов в ближайшее время В мире 07:27
В Анкаре опровергли информацию о переброске С-400 на базу Инджирлик Турция 07:02
СБ ООН призвал привлечь к ответственности организаторов теракта у больницы в Кабуле В мире 07:01
Турция преодолела энергетические проблемы Турция 06:51
КНР и РФ призвали стороны переговоров по СВПД учитывать интересы друг друга Россия 06:33
Сборная Аргентины вызвала Месси, который не играет за «ПСЖ» из-за травмы Спорт 06:07
На борту разбившегося в Иркутской области Ан-12 было девять человек Россия 05:37
Спецпосланник США посетит Ближний Восток для переговоров по Йемену США 05:22
Сенат Конгресса США утвердил Майкла Карпентера в качестве постпреда при ОБСЕ В мире 04:50
Врач Саакашвили заявил об ухудшении его состояния Грузия 04:22
В здании бывшей гостиницы в Саратове произошел пожар Россия 03:49
В Узбекистане начато следствия по факту отключения соцсетей в стране Узбекистан 03:43
Google возобновит сотрудничество с Пентагоном В мире 03:17
Медики рассказали о влиянии коронавируса на клетки мозга В мире 02:41
«ПСЖ» не смог обыграть «Лейпциг», пропустив в добавленное ко второму тайму время Спорт 02:19
"Ливерпуль" обеспечил путевку в плей-офф Лиги чемпионов Спорт 01:56
Названа вероятная причина крушения Ан-12 под Иркутском Россия 01:35
США приветствовали решение о возобновлении переговоров с Ираном США 01:02
Мадридский «Реал» забил 1000-й мяч в Лиге чемпионов Спорт 00:31
Война и театр – как это совместили в Баку (ВИДЕО, ФОТО) Культура 00:03
Хроника Победы: 4 ноября Политика 00:01
Президент Грузии призвала к жестким мерам для борьбы с пандемией Грузия 3 ноября 23:18
Одна из самых любимых азербайджанских комедий. Многие фразы стали афоризмами (ВИДЕО, ФОТО) Культура 3 ноября 22:57
Мининфоком Узбекистана опроверг ограничение доступа к соцсетям, а потом удалил сообщение Узбекистан 3 ноября 22:47
Президент Грузии высказалась по вопросу помилования Михаила Саакашвили Грузия 3 ноября 22:37
Саудовская Аравия одобрила использование вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет Арабские страны 3 ноября 22:21
В Баку презентованы книги "Qarabağın qara kitabı" и "Qarabağ - qələbəyə doğru" (ФОТО) Культура 3 ноября 22:09
К 2023 году добыча нефти ОПЕК-10 превысит допандемический уровень Экономика 3 ноября 22:00
В рамках VIII Глобального Бакинского форума прошла презентация двух книг о Низами Гянджеви Политика 3 ноября 21:57
Необходимо прилагать совместные усилия для борьбы с пандемией COVID-19 - Керри Кеннеди Азербайджан 3 ноября 21:40
За время 44-дневной Отечественной войны было повреждено около 60 школ - Минобразования Азербайджана Экономика 3 ноября 21:30
В Азербайджане нет поручений по обязательной вакцинации от коронавируса подростков старше 12 лет - Минобразования Общество 3 ноября 21:18
Надеюсь, что на Глобальном Бакинском форуме пройдут очень плодотворные обсуждения - бывший вице-президент Всемирного банка Политика 3 ноября 21:10
Минобразования Азербайджана о третьей дозе вакцины от коронавируса для учителей Общество 3 ноября 21:04
Несмотря на ограничения в связи с пандемией COVID-19, Баку развивается и благоустраивается - бывший президент Латвии Политика 3 ноября 21:02
Назначен новый прокурор Хызы Общество 3 ноября 20:18
Объявлена повестка очередного заседания Милли Меджлиса Политика 3 ноября 20:13
Объем потребления авиатоплива не превысит допандемический уровень до 2025 года - Fitch Solutions Экономика 3 ноября 19:56
Между Азербайджаном и "Dubai Future Foundation” подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО) Экономика 3 ноября 19:10
В Азербайджане удовлетворительная посещаемость учебных занятий - минобразования Общество 3 ноября 19:04
Члены правления и учредители Общества дружбы Египет-Азербайджан поздравили Президента Ильхама Алиева Политика 3 ноября 18:51
Президент Ильхам Алиев выcтупил с инициативой об объявлении амнистии по случаю 8 ноября – Дня Победы Политика 3 ноября 18:42
В Азербайджане полный переход на дистанционное обучение в школах не стоит на повестке дня - министерство образования Общество 3 ноября 18:37
В метро Сиднея установлены рекламные щиты ко Дню Победы (ФОТО) Общество 3 ноября 18:29
Trend TV подготовил видеоролик о Хачмазском районе (ВИДЕО) Общество 3 ноября 18:15
Президент Ильхам Алиев принял председателя Управляющего совета Центра исламских исследований имени Короля Фейсала Саудовской Аравии Турки Аль Фейсала (ВИДЕО) Политика 3 ноября 18:07
Разоблачен один из резонансных армянских фейков во время второй Карабахской войны (ВИДЕО) Политика 3 ноября 18:03
Президент Ильхам Алиев принял бывшего Президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович (ВИДЕО) Политика 3 ноября 18:02
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро выросли Израиль 3 ноября 17:58
Агентство по развитию медиа Азербайджана подало иск о выплате Вугаром Сафарли 18 млн манатов Общество 3 ноября 17:56
Оркестр Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева отправился в Турцию (ВИДЕО) Общество 3 ноября 17:55
В Пентагоне заявили, что мир входит в эру повышенной нестабильности США 3 ноября 17:54
В Азербайджане граждане могут получить четвертую дозу вакцины от COVID-19 – TƏBİB Общество 3 ноября 17:52
МИД России подчеркнул необходимость скорейшего запуска делимитации азербайджано-армянской границы Политика 3 ноября 17:30
В России разбился самолет Ан-12 Россия 3 ноября 17:26
Народная артистка Азербайджана в роли дамы, покинутой Доном Жуаном Культура 3 ноября 17:22
Запуск формата "3+3" способствовал бы повышению доверия в межгосударственных отношениях – МИД России Политика 3 ноября 17:15
В Баку в Музейном центре пройдет грандиозная экспозиция "Выставка Победы" - более 100 работ известных художников Культура 3 ноября 17:13
В Баку объявлен конкурс "Золотая осень" Культура 3 ноября 16:59
Фонд развития предпринимательства Азербайджана создает новые механизмы финансирования бизнеса Экономика 3 ноября 16:51
Таджикистан намерен продолжать усилия по привлечению внимания мирового сообщества к более активным действиям по борьбе с изменением климата – Эмомали Рахмон Таджикистан 3 ноября 16:45
Цена газа в Европе превысила $900 за 1 тыс. куб. м Европа 3 ноября 16:44
Туркменский консорциум закупит противопожарное оборудование Тендеры 3 ноября 16:39
В Азербайджане будут применяться новые льготы в отношении лиц, имевших квартиры в снесенных зданиях Экономика 3 ноября 16:35
Все новости