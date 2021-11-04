Глобальный Бакинский форум может помочь найти пути решения проблемы неравномерной вакцинации - Роберт Секута (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Глобальный Бакинский форум может помочь найти пути решения проблемы неравномерной вакцинации. Об этом сказал Trend бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".

"Глобальный Бакинский форум полезен тем, что собирает вместе бывших премьер-министров, президентов, высокопоставленных дипломатов, экспертов в различных областях и дает идеи для обсуждения некоторых ключевых проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Мы говорим о мире после COVID-19. У нас проблемы со здравоохранением, сбои в экономике, в поставках нефти и газа. В США достаточное количество вакцин, а в Африке только 3 процента людей полностью вакцинированы. Это серьезные проблемы, которые необходимо решать, данная платформа может помочь найти пути решения", - сказал Роберт Секута.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице проходит VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В нем участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости.

К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)