В последние недели Иран озвучивает положительные месседжи, которые высоко оценивает Азербайджан - Джейхун Байрамов (версия 2)

(первая версия в 16:05)

БАКУ /Trend/ - В последние недели Иран озвучивает положительные месседжи, которые высоко оценивает Азербайджан.

Об этом сказал в четверг журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает Trend.

По его словам, Азербайджан, как и ранее, нацелен на развитие связей с Ираном: "Иранская сторона была уведомлена о том, что Азербайджан обеспокоен незаконным въездом иранских фур в Карабахский регион. Несмотря на это, случаи продолжались. Затем во время проверок на азербайджанской территории было установлено, что два автотранспортных средства, принадлежащих иранским компаниям, незаконно въехали на азербайджанскую территорию, их водители были задержаны. По дипломатическим каналам переговоры были продолжены. Считаю, что в этом направлении достигнут нормальный результат. В официальном обращении, которое было дано от соответствующей структуры при министерстве градостроительства и транспорта Ирана, иранским фурам было сделано предупреждение о том, чтобы они прекратили незаконный въезд на территорию Азербайджана. Думаю, что между двумя сторонами могут быть расхождения во мнениях. Азербайджан всегда готов решать вопросы посредством диалога, на принципах взаимоотношений, взаимоуважения и невмешательства в дела друг друга".

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)