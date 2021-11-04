Президент Ильхам Алиев принял экс-главу Украины Виктора Ющенко

Политика 4 ноября 2021 16:17 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев принял экс-главу Украины Виктора Ющенко

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 ноября принял экс-президента Украины Виктора Ющенко.

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