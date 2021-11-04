На борьбу с пандемией коронавируса Азербайджан выделил 2 млрд манатов - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - На борьбу с пандемией коронавируса Азербайджан выделил 2 млрд манатов.

Как сообщает Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов в четверг в ходе вторых панельных дискуссий на тему "Новая мировая экономика" в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

"Мы находимся на середине пути в борьбе с пандемией. Нанесен серьезный ущерб туристическому сектору, экономике, всем отраслям".

Мовсумов отметил, что из-за пандемии дополнительные средства были потрачены на здравоохранение и экономику. В результате в стране произошло снижение ВВП на 4,2 процента. В этом году в экономике Азербайджана наблюдается рост на 5,9 процента, а в следующем году ожидается рост на 4,7 процента.

Помощник Президента отметил, что в Азербайджане 40 процентов населения уже вакцинировано, и этот процесс продолжается, а в некоторых странах этот показатель составляет 10 процентов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)