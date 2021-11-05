Необходимо использовать возможности, которые дала нам Победа в Отечественной войне - Хафиз Пашаев

БАКУ /Trend/ - Необходимо использовать возможности, которые дала нам Победа в Отечественной войне.

Об этом сказал в пятницу ректор Университета ADA Хафиз Пашаев, выступая на выставке - конференции на тему "44-дневный путь к Победе", организованной в вузе, сообщает Trend.

Он отметил, что Университет ADA провел многочисленные мероприятия на тему Карабаха, однако нынешняя конференция имеет совершенно другое значение.

"Необходимо использовать возможности, которые дала нам Победа в Отечественной войне. Мы видим, как стремительно и профессионально продолжаются работы в соответствии с программой Президента Ильхама Алиева. Победа - это первый шаг, дальше нам необходимо восстанавливать жизнь, работать. Мы, азербайджанский народ, в особенности, молодежь, должны быть достойны этой славной Победы", - сказал Пашаев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)