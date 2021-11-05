Армения должна смириться с тем, что ситуация в регионе изменилась – помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения должна смириться с тем, что ситуация в регионе изменилась.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев на конференции "44-дневный путь к Победе" в Университете ADA в Баку.

По его словам, в календаре Азербайджана появился новый праздник День Победы - 8 ноября.

"Мы благодарны за это азербайджанской армии во главе с победоносным Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, азербайджанскому народу", - сказал Гаджиев.

По словам Помощника Президента, Азербайджан готов наладить мирные отношения с Арменией при условии, что обе страны признают суверенитет, территориальную целостность друг друга.

"Конфликта больше нет. Карабах - это вопрос нашей внутренней политики. Армения должна смириться с тем, что ситуация в регионе изменилась, и отказаться от территориальных претензий к Азербайджану", - сказал Гаджиев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)