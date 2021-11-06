Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией будет способствовать установлению мира на Южном Кавказе – Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией будет способствовать установлению мира на Южном Кавказе.

Об этом сказал в субботу помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев на панели на тему: "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества" в рамках VIII Глобального форума "Мир после COVID-19", сообщает Trend.

Он напомнил, что азербайджанские земли были оккупированы, но в результате успешной военной операции Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность.

По его словам, несмотря на усилия Минской группы ОБСЕ, никаких результатов в урегулировании конфликта достигнуто не было.

"Конфликта больше нет. Азербайджан работает над созданием транспортной инфраструктуры, в том числе Зангезурского коридора. Азербайджан предложил подписать мирный договор с Арменией. Мы намерены подписать мирный договор. Подобное встречается в международной практике, к примеру, мирный договор, подписанный между Германией и Францией. Подписание мирного договора будет способствовать установлению мира в регионе", - сказал Гаджиев.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум под названием "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

Сегодня VIII Глобальный Бакинский форум завершит свою работу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)