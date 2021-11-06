Генсек ПА ОЧЭС поздравил Президента Ильхама Алиева
БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Асаф Гаджиев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы.
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