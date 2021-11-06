Турецкий ансамбль "Мехтеран" находится с визитом в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Представители ансамбля "Мехтеран" министерства национальной обороны Турции совершают визит в нашу страну, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Прославленный военно-музыкальный ансамбль, находящийся с визитом в нашей стране, представит музыкальные номера в рамках мероприятий, которые состоятся в азербайджанской армии по случаю Дня Победы.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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