Турецкий ансамбль "Мехтеран" находится с визитом в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Представители ансамбля "Мехтеран" министерства национальной обороны Турции совершают визит в нашу страну, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Прославленный военно-музыкальный ансамбль, находящийся с визитом в нашей стране, представит музыкальные номера в рамках мероприятий, которые состоятся в азербайджанской армии по случаю Дня Победы.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)