Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с экологическим террором Армении (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 06.11.2021 в 09:33)

БАКУ /Trend/ - Распространено заявление уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой в связи с отмечаемым 6 ноября Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, сообщает Trend со ссылкой на Аппарат омбудсмена.

"В результате военной агрессии Армении природе, биоразнообразию, флоре и фауне, водным ресурсам, экологии и экосистеме Азербайджана был нанесен серьезный ущерб, совершены международные экологические преступления (экоцид). В течение почти 30-летнего периода оккупации азербайджанских земель их экосистема целенаправленно уничтожалась", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Армения преднамеренно не выполняет свои обязательства по Конвенции "О запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду" 1976 года, Базельской конвенции "О контроле за трансграничной перевозкой и удалением опасных отходов" 1989 года, Конвенции "О трансграничном воздействии промышленных аварий" 1992 года и по другим международным договорам. Неслучайно, что Армения также избегает ратификации Конвенции "Об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер" 1992 года.

"В резолюции "Положение на оккупированных территориях Азербайджана", принятой Генеральной ассамблеей ООН в 2006 году, был поднят вопрос об оценке влияния пожаров, совершенных на оккупированных азербайджанских землях, на экологическую безопасность региона, а в резолюции № 2085 "О преднамеренном лишении воды жителей приграничных районов Азербайджана", принятой Парламентской ассамблеей Совета Европы в 2016 году, содержится требование о немедленном выводе армянских вооруженных сил из указанного региона и обеспечить проведение исследования на месте независимыми инженерами и гидрологами. Эти факты доказывают, что в результате политики оккупации и экологического террора Армении против Азербайджана водным ресурсам, флоре и фауне нашей страны был нанесен серьезный ущерб. В течение многих лет на оккупированных территориях Азербайджана вырубались леса, совершались поджоги, уничтожался лесной фонд, экосистеме Азербайджана и региона был нанесен ущерб, восполнение которого потребует длительного периода", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что за период оккупации азербайджанских земель природные ресурсы Азербайджана были разграблены, путем создания производственных площадей незаконно эксплуатировались без соблюдения каких-либо экологических норм. Поджоги и разрушения, уничтожение экологии совершались армянами и в тот период, когда они покидали освобожденные от оккупации регионы и города Азербайджана. Реки, протекающие по территориям, долгие годы находившимся под оккупацией, были загрязнены Арменией отходами и сточными водами различного происхождения. Сброс химически загрязненных сточных вод медно-молибденовых комбинатов Гаджарана и Гафана в Армении, загрязненных сточных вод городов Гафан, Гаджаран, а также сел, больниц, сельскохозяйственных объектов без соответствующей очистки (нейтрализации) непосредственно в реку Охчучай превратил бассейн реки в "мертвую зону".

"В связи с этим по случаю 6 ноября - Международного дня предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, обращаясь к международным структурам, в том числе к международным и региональным организациям, действующим в области экологии и охраны окружающей среды, призываю оказать поддержку в устранении последствий экологического террора, совершенного Арменией, принять меры по привлечению к международно-правовой ответственности лиц, совершивших эти экологические преступления", - говорится в заявлении.