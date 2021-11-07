Ожидается встреча президентов России, Азербайджана и премьера Армении на следующей неделе

БАКУ/Trend/ - Президент России Владимир Путин, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на следующей неделе могут провести мероприятия, приуроченные к годовщине подписания трехстороннего заявления по Карабаху, сообщает Trend со ссылкой на телеканал "Россия-1".

Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такая встреча готовится в формате видеоконференции.