В Баку состоялся музыкальный фейерверк, посвященный Дню Победы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 8 ноября, в Национальном приморском парке в Баку состоялся музыкальный фейерверк, посвященный славной Победе Азербайджана в Отечественной войне и освобождению наших земель от оккупации, сообщает в понедельник Trend.

Распоряжение «Об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике» был подписан Президентом Ильхамом Алиевым 3 декабря 2020 года.

27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию вооруженных сил Армении на линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название «Железный кулак». С завершением 44-дневной Отечественной войны был положен конец почти 30-летней оккупации азербайджанских земель, и территориальная целостность Азербайджана была восстановлена.

Освобождение от оккупации 8 ноября 2020 года дорогого сердцу каждого азербайджанца города Шуша, жемчужины Карабаха, сыграло решающую роль в ходе войны, привело к признанию противником своего поражения и прекращению им боевых действий.

Операция по освобождению города Шуша от оккупации вошла в историю. Шуша, сердце Карабаха, является естественным укреплением, и войти в город на танках или с тяжелым вооружением было невозможно.

Существовал вариант уничтожить силы противника авиаударами и артиллерийским огнем. Но командование ВС Азербайджана не пошло на это, так как бомбардировка города привела бы к большим разрушениям. Поэтому в качестве альтернативы была выбрана тактика ближнего боя. Героические солдаты и офицеры азербайджанской армии, имея лишь легкое вооружение, преодолели густые леса, скалы и горы и уничтожили врага в рукопашном бою.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)