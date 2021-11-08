Мевлют Чавушоглу поделился публикацией по случаю 8 ноября - Дня Победы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией в Twitter по случаю 8 ноября - Дня Победы Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

"После победы в справедливой борьбе в Карабахе развевается флаг Азербайджана, цветет харыбюльбюль. Поздравляем братский Азербайджан с Днем Победы. Да упокоит Всевышний души шехидов", - говорится в публикации.

Отметим, что распоряжение "Об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике" был подписан Президентом Ильхамом Алиевым 3 декабря 2020 года.

27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию вооруженных сил Армении на линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак".

С завершением 44-дневной Отечественной войны был положен конец почти 30-летней оккупации азербайджанских земель, и территориальная целостность Азербайджана была восстановлена.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)