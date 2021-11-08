Солидарность Турции с Азербайджаном будет вечной – МИД

БАКУ /Trend/ - Солидарность Турции с Азербайджаном будет вечной.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции в связи с 8 ноября – Днем Победы Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

В заявлении отмечается, что Азербайджан воспользовался законным правом на оборону для возвращения своих оккупированных земель, а также подписал 9 ноября 2020 года трехстороннее заявление, тем самым закрепив с дипломатической точки зрения одержанную на поле боя победу и реализовав резолюции Совбеза ООН, не выполнявшиеся годами.

В заявлении также выражается удовлетворение в связи с тем, что с победой Азербайджана появилась возможность для возвращения азербайджанцев, вынужденно покинувших места своего проживания.

«В результате победы в Карабахе были не только освобождены оккупированные земли, но и открыт путь к устойчивому миру, стабильности и сотрудничеству, к которым мы стремимся в регионе. Стремительно реализуемые проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре, такие как Международный аэропорт в Физули и "Дорога Победы", меняющие облик региона, являются показателем силы Азербайджана. Руководствуясь девизом "Одна нация - два государства", разделяем радость и гордость Азербайджана, отношения с которым вышли на союзнический уровень после подписания Шушинской декларации. Наша солидарность с Азербайджаном будет вечной", - говорится в заявлении.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)