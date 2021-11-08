Победа стала возможна благодаря тому, что 30 лет в Азербайджане не забывали о своей земле - Борислав Береза

БАКУ/Trend/ - Победа стала возможна благодаря тому, что 30 лет в Азербайджане не забывали о своей земле.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Facebook написал украинский политический деятель, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Борислав Береза.

"Бакинское кафе, надпись на объявлении гласит: "Мы в вечном долгу перед вашими отцами. Счет оплачен вашими родителями." В этом кафе бесплатно угощают детей героев, погибших в 44-дневной войне. И это лишь один из множества моментов, которые показывают не только важность этой Победы для государства, но и то, как ее воспринимают сами азербайджанцы, почему ее удалось достичь. А главное, что азербайджанцы помнят и чтят память всех погибших в этой войне. Этот принцип не только декларируется официально, но и является нормой для граждан. А сегодня в Азербайджане впервые отмечается День Победы в 44-дневной Отечественной войне", - пишет он.

Как отмечает Береза, эта Победа стала возможна потому, что идея возврата своей территории стала национальной идеей, которая объединила всю страну: "Эта Победа стала возможна потому, что в Баку не только ежедневно говорили, что "Нагорный Карабах - это Азербайджан", но и прикладывали много сил и средств для того, чтобы победить. Именно поэтому у Азербайджана все получилось. Я поздравляю Азербайджан с этим праздником и желаю восстановить как можно скорее разрушенные города и села, вернуть в них жизнь и максимально успешно реинтегрировать освобожденные территории".