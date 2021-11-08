Песков сделал еще одно заявление о возможной встрече глав Азербайджана, России и Армении

БАКУ /Trend/ - Работа над подготовкой переговоров по видеоконференцсвязи (ВКС) Президента России Владимира Путина, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна ведется, но точная дата пока не определена.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, мы подтверждаем, что ведется работа над подготовкой такой встречи. Но здесь мы хотим отметить, пока точных договоренностей и понимания, когда такая ВКС может состояться, нет. Эта работа продолжается", - сказал он.