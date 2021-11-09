Цель заключается в обеспечении вклада Совместного мониторингового центра в устойчивую стабильность в регионе - Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - Наша цель заключается в обеспечении вклада Совместного мониторингового центра в устойчивую стабильность в регионе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на совместной пресс-конференции с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым в Центре Гейдара Алиева в Баку.

"Задачи и границы Турецко-российского совместного мониторингового центра известны. Хотя время от времени и возникают небольшие проблемы, прилагаются все усилия для деятельности центра в установленных рамках. Большие усилия там прилагают сотрудники административных служб и служб безопасности не только России и Турции, но и Азербайджана. В результате этого в значительной степени соблюдается режим прекращения огня. Мы с удовлетворением отмечаем, что случаи нарушения режима прекращения огня значительно уменьшились и были предприняты важные шаги на пути к стабилизации. Представители Вооруженных сил Турции в Совместном мониторинговом центре с большим удовлетворением выполняют возложенные на них задачи. Мы хотим, чтобы вся эта деятельность действительно способствовала устойчивому прекращению огня, сделала регион устойчиво стабильным. Все, что для этого нужно, мы сделали, и будем делать и впредь", - сказал Акар.

(Перевод: Нубар Кулузаде)