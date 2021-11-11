Зангезурский коридор внесет вклад в развитие тюркского мира – Чавушоглу (версия 2)

(первая версия в 11:43)

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор внесет свой вклад в развитие тюркского мира.

Об этом сказал в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на заседании Совета глав МИД стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в Стамбуле, сообщает Trend.

По его словам, чтобы связать экономики тюркоязычных стран, необходимо усилить сотрудничество в сфере логистики.

«Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор), проходящий через Каспийское море, будет усилен Зангезурским коридором. Этот коридор внесет свой вклад в благосостояние тюркского мира. Чтобы использовать этот вклад, необходима либерализация торговли между странами - участницами Тюркского совета», - сказал Чавушоглу.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)