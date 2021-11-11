Тюркский совет переживает период своего развития - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - В настоящее время Тюркский совет переживает период своего развития, о чем свидетельствуют важные документы, которые будут приняты нашими государствами сегодня и завтра.

Как сообщает Trend, oб этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на восьмом заседании Совета министров иностранных дел стран-членов Тюркского совета в Стамбуле.