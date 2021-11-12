Президент Ильхам Алиев встретился в Стамбуле с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 12 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Стамбуле с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.
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