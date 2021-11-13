Мировое сообщество должно осудить теракты, организованные властями Армении против Азербайджана – Питер Тейс

БАКУ /Trend/ - Нападение армянского террориста на пост с азербайджанскими и российскими военнослужащими в селе Дашалты является беспрецедентным террористическим актом, сказал в субботу Trend американский эксперт Питер Тейс.

«У терроризма и реваншизма множество форм и проявлений в армянском обществе. Не менее трагичен тот факт, что международные субъекты ​​в демократическом мире Европы и Соединенных Штатов открыто не осуждают террористические акты, организованные властями Армении против ни в чем не повинных мирных жителей и военнослужащих ВС Азербайджана», - сказал Тейс.

По его словам, героизация армянских террористов правительством и обществом Армении - это вопиющее явление, с которым должно бороться международное сообщество.

«Армянский терроризм распространился по улицам Лос-Анджелеса, Парижа, Берлина. Прискорбно, что мировые державы сосредоточены на «зеленой» экономике и экологических проблемах, которые влияют на планету. А когда дело доходит до решения проблемы многовекового армянского терроризма, законодатели в США и ЕС по обе стороны Атлантики предпочитают хранить молчание. При этом Армения продолжает оставаться безнаказанной и финансирует террористические акты, в частности, оказывая финансовую и политическую поддержку террористической организации ASALA. Вооруженные силы Азербайджана хорошо оснащены и олицетворяют собой высочайший уровень профессионализма в борьбе с террористическими атаками. ВС Азербайджана - это подлинный источник патриотизма и доблести, а также элемент государственного управления, который служит делу защиты территориальной целостности и суверенитета страны», - заключил он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)