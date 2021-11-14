Глава МИД Азербайджана отбыл с рабочим визитом в Бельгию

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 14 ноября 2021 года отбыл с рабочим визитом в Брюссель.

Как сообщили в воскресенье Trend в пресс-службе МИД, в рамках визита министр Джейхун Байрамов примет участие в министерской встрече глав МИД стран Восточного партнерства Европейского союза (ЕС). В то же время министр иностранных дел проведет двусторонние встречи с официальными лицами ЕС, НАТО и Всемирной таможенной организации.