Глава МИД Азербайджана отбыл с рабочим визитом в Бельгию
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 14 ноября 2021 года отбыл с рабочим визитом в Брюссель.
Как сообщили в воскресенье Trend в пресс-службе МИД, в рамках визита министр Джейхун Байрамов примет участие в министерской встрече глав МИД стран Восточного партнерства Европейского союза (ЕС). В то же время министр иностранных дел проведет двусторонние встречи с официальными лицами ЕС, НАТО и Всемирной таможенной организации.
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