Целью армянского теракта в селе Дашалты было спровоцировать огневой бой – Игорь Коротченко

Политика 15 ноября 2021 12:56 (UTC+04:00)
Целью армянского теракта в селе Дашалты было спровоцировать огневой бой – Игорь Коротченко

БАКУ /Trend/ - Целью армянского теракта в селе Дашалты было спровоцировать огневой бой.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в ходе пресс-конференции на тему "Проблемы укрепления мира в Кавказском регионе" по итогам российско-азербайджанской конференции в городе Шуша.

"Мы увидели атаку армянского террориста против азербайджанских военнослужащих и российских миротворцев. Я абсолютно убежден в том, что целью данного террористического акта являлось спровоцировать открытие огня с тем, чтобы в условиях острого цейтнота времени и необходимости быстрой реакции и азербайджанские военнослужащие, и российские миротворцы каким-то образом отреагировали бы на эту террористическую атаку, то есть устроить огневой бой, в результате которого могли бы появиться жертвы и со стороны азербайджанских военнослужащих, и со стороны российских миротворцев. Это была главная задача, которую, не скрывая, реализуют и продолжают реализовывать незаконные вооруженные армянские формирования, находящиеся в Карабахе, чтобы спровоцировать огневой контакт, бой с потерями и с той, и с другой стороны между Вооруженными силами Азербайджана и российскими миротворцами", - сказал Коротченко.

Отметим, что 13 ноября армянский террорист с гранатой атаковал пост с азербайджанскими и российскими военнослужащими в селе Дашалты. Армянский террорист, совершивший атаку, был задержан российскими миротворцами, временно размещенными на территории Азербайджана.

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