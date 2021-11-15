В Баку состоялась встреча военных юристов Азербайджана и Германии

БАКУ /Trend / - Согласно ежегодному плану военного сотрудничества, подписанному между министерством обороны Азербайджана и Федеральным министерством обороны Германии, 15 ноября в Баку состоялась встреча военных юристов двух стран.

Как сообщили Trend в министерстве обороны, на встрече состоялся обмен опытом в области военного законодательства, были обсуждены вопросы административного производства и проведения служебных расследований, изучения передового опыта в сфере служебной деятельности военных юристов и ряд других вопросов.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)