Армянские вооруженные силы подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии – минобороны

БАКУ /Trend/ - Армянские вооруженные силы с 16:15 15 ноября и до 04:30 16 ноября подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении ряда населенных пунктов Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны.

ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Азизли, Зеркенд, Ашагы, Шорджа, Дере, Гейсу, Пембек Басаркечарского, Чинарлы, Мосесгех, Юхары Мехраб, Айгепар, Гулалы - Шамшаддинского и Чиль - Чамбаракского районов, подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Йеллидже, Бармагбине Кяльбаджарского, Галакенд, Дарюрд, Новоивановка, Гаравелилер - Гедабейского, Агбулаг, Агдам, Гаралар, Гоша, Коханеби, Хаджаллы, Алибейли, Асрик Джырдахан - Товузского и Кохнегышлаг - Агстафинского районов.

С целью пресечения боевой активности противоположной стороны подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.

В настоящее время оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанской армии.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)