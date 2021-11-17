Ситуация на границе с Арменией стабилизировалась - минобороны Азербайджана (версия 2)

(первая версия в 11:19)

БАКУ /Trend/ - Ситуация на азербайджано-армянской границе стабилизировалась с вечера 16 ноября, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Провокация, которую Армения совершила на государственной границе, потерпела крах. Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанской армии. ВС Азербайджана продолжают службу на суверенных территориях страны. Ответственность за напряженность и противостояние, возникшие в результате армянской провокации, полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)