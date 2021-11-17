В Азербайджане возбуждено уголовное дело в связи с провокацией, совершенной Арменией 16 ноября (версия 2)

(первая версия в 11:36)

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с провокацией, совершенной Арменией 16 ноября, сообщает в среду Trend со ссылкой на надзорное ведомство.

«16 ноября по указанию военно-политического руководства Армении вооруженные силы этой стран, грубо нарушив условия трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, а также фундаментальные нормы и принципы международного права, подвергли обстрелу из артиллерийских установок разного калибра позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачинском районах», - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что в результате мер, принятых ВС Азербайджана, провокация Армении на государственной границе была пресечена.

«В результате провокации погибли семь и ранения получили 10 азербайджанских военнослужащих. В числе погибших - Нифталиев Умид Орудж оглу, Джаббаров Орхан Хатам оглу, Алиев Натиг Юсиф оглу, Агаев Эльчин Марифет оглу, Ализаде Эльмин Самир Оглу, Алиев Эльчин Рамиль оглу и Халилов Мурад Галиб оглу», - говорится в сообщении.

В связи с указанными фактами в Военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.12 (убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и 29, 120.2.12 (покушение на убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК Азербайджана.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)