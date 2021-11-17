На любые военные провокации и впредь будет даваться адекватный ответ – МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На любые военные провокации, направленные против территориальной целостности Азербайджана, и впредь будет даваться адекватный ответ, сообщает в среду Trend со ссылкой на азербайджанский МИД.

«МИД Азербайджана решительно осуждает военные провокации армянской стороны, которая выступает с позиций реваншизма. Ответственность за обострение ситуации в регионе и создание препятствий для выполнения трехстороннего заявления лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении. На любые угрозы и военные провокации, направленные против территориальной целостности Азербайджана в рамках его международно признанных границ, и впредь будет даваться адекватный ответ», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отметим, что в результате военной провокации, совершенной Арменией 16 ноября на государственной границе с Азербайджаном, погибли семь и были ранены 10 военнослужащих азербайджанской армии.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)