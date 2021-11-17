БАКУ /Trend/ -Совет Европы выражает обеспокоенность в связи с инцидентами на границе Азербайджана и Армении.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

«Я обеспокоена сообщениями о продолжающихся инцидентах между Арменией и Азербайджаном, которые уже унесли человеческие жизни. Новости о прекращении огня приветствуются, и я призываю обе стороны поддерживать его. Присоединившись к нашей организации более двадцати лет назад, и Армения, и Азербайджан взяли на себя обязательство разрешить конфликт мирными средствами. Это обязательство остается неизменным и должно строго соблюдаться», - сказала она.

Как отметила Мария Пейчинович-Бурич, ЕС готов содействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном с целью укрепления доверия и содействия примирению.

Отметим, что в результате военной провокации, совершенной Арменией 16 ноября на государственной границе с Азербайджаном, погибли семь и были ранены 10 военнослужащих азербайджанской армии.