Последние события на границе Азербайджана и Армении подтверждают важность скорейшего запуска демаркации – Захарова

БАКУ/Trend/ - Последние события на границе Азербайджана и Армении подтверждают важность скорейшего запуска процесса делимитации и последующей демаркации. Как сообщает в среду Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

"Россия находится в контакте и с Азербайджаном, и с Арменией для перевода ситуации в мирное русло. Вчера состоялся телефонный разговор президента России с премьер-министром Армении. Министр обороны России провел телефонные разговоры с азербайджанским и армянским коллегами. В результате этих посреднических усилий боестолкновения прекратились с вечера вчерашнего дня. Продолжается совместная работа с целью снятия напряженности", - сказала она.

Захарова отметила, что Москва призывает обе стороны проявлять сдержанность, не допускать новых инцидентов и решать все споры исключительно политико-дипломатическим путем.

"Готовы далее оказывать сторонам содействие в интересах поддержания мира и стабильности в регионе", - заключила Мария Захарова.