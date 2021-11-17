Рустам Мурадов вывез тело армянского военнослужащего из Баку

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку прибыл заместитель командующего Южным военным округом ВС РФ генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Об этом Trend сообщил координатор Информационного центра по азербайджанским заключенным и заложникам Ахмед Шахидов.

Шахидов сказал, что Мурадов прибыл в Баку для передачи пленных армян. В результате переговоров Рустам Мурадов вернулся в Ереван, передав тело армянского военнослужащего.