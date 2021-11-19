В одном из соединений Сухопутных войск Азербайджана прошли командно-штабные учения (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В соответствии с утвержденным годовым планом боевой подготовки, в одном из соединений Сухопутных войск Азербайджана прошли командно-штабные учения, передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"На учениях было обеспечено приведение подразделений в различные степени боеготовности, вывод в районы назначения и развертывание на территории органов управления. В рамках учений, проводимых с целью совершенствования взаимодействия подразделений, отработки навыков принятия командирами оперативных решений и управления подразделениями, а также умений непрерывного управления боевыми действиями, были выполнены различные учебно-боевые задачи", - говорится в сообщении ведомства.