В одном из соединений Сухопутных войск Азербайджана прошли командно-штабные учения (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - В соответствии с утвержденным годовым планом боевой подготовки, в одном из соединений Сухопутных войск Азербайджана прошли командно-штабные учения, передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"На учениях было обеспечено приведение подразделений в различные степени боеготовности, вывод в районы назначения и развертывание на территории органов управления. В рамках учений, проводимых с целью совершенствования взаимодействия подразделений, отработки навыков принятия командирами оперативных решений и управления подразделениями, а также умений непрерывного управления боевыми действиями, были выполнены различные учебно-боевые задачи", - говорится в сообщении ведомства.
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