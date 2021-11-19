Facebook разблокировал аккаунт Игоря Коротченко (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Facebook разблокировал аккаунт главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, ранее заблокированный после жалобы армянских пользователей соцсети, сообщает в пятницу Trend.

"Facebook забанил меня на три дня за вопрос: "Почему за почти 30 лет армяне все разрушили и ничего не построили на оккупированных территориях Азербайджана?", - написал ранее Коротченко в Telegram.

Кроме того, он опубликовал фильм, разоблачающий преступления армянских оккупантов на территории Азербайджана.

Благодаря реакции СМИ, Facebook в скором времени снял блокировку.

«Огромное спасибо всем тем средствам массовой информации, которые рассказали об абсолютно надуманной причине блокировки моего аккаунта в Facebook усилиями армянского лобби», - написал Коротченко на своей странице в Facebook.