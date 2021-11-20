Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Шарлем Мишелем

БАКУ/Trend/- 19 ноября состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, сообщает Trend со ссылкой на Европейский Совет.

Шарль Мишель предложил провести встречу Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе на полях саммита Восточного партнерства, который запланирован на 15 декабря.

Была достигнута договоренность провести встречу в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию в регионе и пути преодоления напряженности для обеспечения процветающего и стабильного Южного Кавказа.

В ходе телефонного разговора также была достигнута договоренность об установлении прямой линии связи между Азербайджаном и Арменией на уровне соответствующих министров обороны, которая будет служить механизмом предотвращения инцидентов.