Президент Ильхам Алиев принял председателя в статусе министра Комитета по северному экономическому сотрудничеству при Президенте Республики Корея
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 ноября принял председателя в статусе министра Комитета по северному экономическому сотрудничеству при Президенте Республики Корея Чонга Соо Парка.
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Президент Ильхам Алиев принял председателя в статусе министра Комитета по северному экономическому сотрудничеству при Президенте Республики Корея
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