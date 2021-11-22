США рады снижению напряженности в отношениях между Ираном и Азербайджаном – посол
БАКУ/Trend/ - США рады, что напряженность между Ираном и Азербайджаном снизилась. Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.
"Мы очень внимательно следили за ситуацией и были очень обеспокоены возникновением напряженности. Азербайджан - единственная страна в мире, граничащая с Россией и Ираном. Иногда это создает очень сложную ситуацию. Мы рады, что напряженная ситуация разрядилась и возвращается к нормальному руслу. Похоже, что Иран предпринял некоторые шаги, которые не были продуктивными для поддержания хороших отношений с Азербайджаном, и изменил свой курс", - сказал посол.
(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Эльдар Пашаев)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Устранены препятствия для экспорта продукции растениеводства в РФ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Финляндии в Азербайджане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Португалии в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Уганды в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Нигерии в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)
Пассажиры общественного транспорта в Сумгайыте смогут расплачиваться посредством BakıKart - глава управления
Туркменистан выступил с рядом предложений по расширению взаимодействия в рамках "ЕС - Центральная Азия"
С освобожденных территорий Азербайджана можно будет экспортировать сельхозпродукцию в любую страну мира - Агентство
США приветствуют решение о создании прямой линии связи между Азербайджаном и Арменией по линии минобороны - посол
Утвержден протокол о продлении срока действия соглашения между Азербайджаном и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН
Французские власти нарушают собственные законы - посол Рахман Мустафаев о поездках армянских сепаратистов во Францию
В Республике Корея состоится презентация работ, которые предстоит проделать на освобожденных землях Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении деятельности посольства Азербайджана в Ватикане
В честь 99-летия Фикрета Амирова на Аллее почетного захоронения прошла церемония памяти великого композитора (ФОТО)
В Госфильмофонде Азербайджана открылась выставка памяти выдающегося Мастера кино Расима Оджагова (ФОТО)
«Лаборатория Касперского»: большинство пользователей в мире считают недопустимой цифровую слежку за своими партнёрами
В Баку на срок следствия изменена мера пресечения в отношении женщины, обвиняемой в крупном мошенничестве (ВИДЕО)