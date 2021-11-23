Глава минобороны Азербайджана встретился с делегацией турецкой компании ASELSAN (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 23 ноября встретился с делегацией, возглавляемой председателем правления и генеральным директором турецкой компании ASELSAN Халуком Горгюном, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны.
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