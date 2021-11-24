У Армении нет иного выхода, кроме принятия реалий в регионе - эксперты

БАКУ /Trend/ - Как известно, 26 ноября в Сочи состоится встреча президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении, на которой ожидается обсуждение ряда вопросов, в том числе по открытию коммуникаций, делимитации и демаркации границ. Также запланирована двусторонняя встреча лидеров Азербайджана и Армении.

Как сказал Trend в связи с ожидаемой встречей политолог Габиль Гусейнли, диктующей стороной является Азербайджан, и Сочинская встреча может рассматриваться как продолжение в контексте акта о капитуляции, подписанного Арменией 10 ноября 2020 года.

«Пашинян метался, пытаясь сделать выбор между Россией и Западом. Бойкот с его стороны встречи, которая была запланирована на 9 ноября, стал причиной определенного холода в отношениях с Москвой. Кроме того, стало известно, что в то же время Пашинян постоянно был на связи и консультировался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Это французская сторона шепнула на ухо Пашиняну организовать провокации 16 ноября. Армения полагала, что сможет добиться здесь какого-то успеха, однако, получила достойный ответ. Далее переговоры с другими европейскими кругами, связь с США подвигли Россию на более жесткий разговор с Арменией, показателем чего стали два звонка Путина Пашиняну. Это давление более ясно дало о себе знатьпосле второго звонка российского лидера. У Пашиняна не осталось иного выхода, кроме принятия реалий, сложившихся в регионе», - сказал он.

Политолог Ильяс Гусейнов тоже считает, что на Сочинской встрече у Армении нет иного выхода, кроме принятия сложившихся реалий, поэтому ожидания от встречи большие.

«В последнее время Армения прибегала к военным провокациям. При посредничестве России провокации были прекращены и объявлено, что 15 декабря в рамках программы Восточного партнерства ЕС будет проведена встреча между лидерами Азербайджана и Армении.Проведение встречи в политической столице Европы, вдали от российских площадок, было расценено аналитиками как беспокоящий Россию момент. С другой стороны, в Армении усилились русофобские тенденции, ширятся тенденции по отрицанию политики, которую Россия проводит в регионе. Пашинян и его команда пытаются сделать так, чтобы Армения отошла от проектов, которые реализуются по инициативе России. В этой ситуации основное намерение России заключается в сохранении влияния в регионе. На встрече в Сочи ожидается формирование рабочей группы по вопросам, связанным с открытием коммуникаций, а также с демаркацией и делимитацией границ. Ожидания от Сочинской встречи очень большие. Брюссельская встреча, которая состоится следом, послужит расширению диалога между сторонами. Интенсивность встреч имеет важное значение с точки зрения подписания мирного договора», - заключил эксперт.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)