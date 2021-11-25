Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана (версия 2)

(первая версия в 10:38)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

В заседании приняли участие сотрудники представительств Президента Азербайджана в Шуше и в освобожденной части Агдама, министерств экологии и природных ресурсов, экономики, энергетики, сельского хозяйства, Государственного агентства по туризму, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" и других госструктур.

Члены рабочей группы были проинформированы о комплексных мониторингах, проводимых в освобожденных районах для оценки экологической ситуации, в том числе с целью контроля над загрязнением трансграничных рек.